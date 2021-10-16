خليل يهاجم "الزعيم المستجد".. من المقصود؟

تصحيحاً ل"الزعيم المستجد" نقول إن نواب الأمة يحميهم الدستور الذي هو الحامي أيضاً لرأس الدولة والمسؤول الأول العارف بجريمة المرفأ،وليخبر اللبنانيين عن موقفه في المجلس الأعلى للدفاع.
الفاسد هو الذي لا يتجرأ ان يوافق على رفع الحصانات عن الجميع،من رأس الدولة لأصغر موظف لتظهر الحقيقة
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) October 16, 2021
تصحيحاً ل"الزعيم المستجد" نقول إن نواب الأمة يحميهم الدستور الذي هو الحامي أيضاً لرأس الدولة والمسؤول الأول العارف بجريمة المرفأ،وليخبر اللبنانيين عن موقفه في المجلس الأعلى للدفاع.
الفاسد هو الذي لا يتجرأ ان يوافق على رفع الحصانات عن الجميع،من رأس الدولة لأصغر موظف لتظهر الحقيقة