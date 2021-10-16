لبنان

خليل يهاجم "الزعيم المستجد".. من المقصود؟

Lebanon 24
16-10-2021 | 15:06
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غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل عبر حسابه على تويتر وكتب:" تصحيحاً لـ"الزعيم المستجد" نقول إن نواب الأمة يحميهم الدستور الذي هو الحامي أيضاً لرأس الدولة والمسؤول الأول العارف بجريمة المرفأ، وليخبر اللبنانيين عن موقفه في المجلس الأعلى للدفاع. 

الفاسد هو الذي لا يتجرأ ان يوافق على رفع الحصانات عن الجميع، من رأس الدولة لأصغر موظف لتظهر الحقيقة".
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