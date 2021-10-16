فيديو لعسكري يطلق النار خلال أحداث الطيونة.. هذا ما أوضحه الجيش

غردت قيادة الجيش عبر حسابها على موقع تويتر وكتبت: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة. يهمّ قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص".

بدورها، أشارت مصادر عسكرية للـ"LBCI" الى ان الفيديو الذي ظهر فيه الجندي في الجيش يطلق النار لم يكن في بداية الاشتباكات في الطيونة، بل أتى بعدما حذر الجيش المتظاهرين من ضرورة الانسحاب واخلاء الشوارع فورا والا سيضطر الى استعمال القوة.