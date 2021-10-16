في رميش.. 4 سجناء يهربون من مخفر "قوى الأمن"

أفادت المعلومات عن هروب 4 موقوفين من مخفر رميش، مساء اليوم السبت.

ووفقاً للمصادر، فقد تمّ إلقاء القبض على 2 من السجناء الهاربين وهما من الجنسية اللبنانية، في حين أن البحث جارٍ عن الـ2 الآخرين وهما من الجنسية السورية.