لبنان

في رميش.. 4 سجناء يهربون من مخفر "قوى الأمن"

Lebanon 24
16-10-2021 | 15:44
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أفادت المعلومات عن هروب 4 موقوفين من مخفر رميش، مساء اليوم السبت.
ووفقاً للمصادر، فقد تمّ إلقاء القبض على 2 من السجناء الهاربين وهما من الجنسية اللبنانية، في حين أن البحث جارٍ عن الـ2 الآخرين وهما من الجنسية السورية. 

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لبنان

رميش

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