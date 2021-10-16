إعتصام أمام منزل مولوي في طرابلس.. ما السبب؟

نفذ عددٌ من ناشطي الحراك الشعبي في طرابلس اعتصاماً أمام منزل وزير الداخليه بسام مولوي، لمطالبته بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".