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لبنان
إعتصام أمام منزل مولوي في طرابلس.. ما السبب؟
Lebanon 24
16-10-2021
|
15:19
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نفذ عددٌ من ناشطي الحراك الشعبي في طرابلس اعتصاماً أمام منزل وزير الداخليه بسام مولوي، لمطالبته بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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