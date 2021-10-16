نقلت «الأنباء» الكويتية عن مصادر مطلعة" ان الحكومة باقية مهما بلغ العصف الكلامي حدة، لأنه في حال طارت حكومة نجيب ميقاتي، طارت الانتخابات النيابية بالتأكيد ومعها الانتخابات الرئاسية حكما، ولذلك، لن تطير الحكومة ولن يطير المحقق طارق البيطار، انما النقاشات القانونية منشغلة بالبحث عن مخرج يرضي مختلف الأطراف.

وعن خطاب نصرالله المنتظر غدا، قالت المصادر، ان السيد نصرالله سيكون مضطرا لرفع الدوز الكلامي، خصوصا ضد سمير جعجع، إرضاء لمناصري حزب الله، وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، قبل نهاية الأسبوع.