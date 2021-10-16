لبنان

المجلس العدلي "سيف مصلت" على جعجع

Lebanon 24
16-10-2021 | 23:09
A-
A+
Doc-P-875871-637700478845564300.jpg
Doc-P-875871-637700478845564300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت «الراي» الكويتية أن موضوع «حل حزب القوات اللبنانية » ليس أولوية في «بنك الأهداف»، وأن احالة قضية احداث الطيونة على المجلس العدلي ستتحوّل بمثابة «سيف مصلت» على رئيسه سمير جعجع للمرحلة المقبلة خصوصاً بعدما برز كأحد عناصر «التفلت» من حال الترويض التي حصلت لمجمل الواقع اللبناني وسجّل نقاطاً في الوضعية المسيحية وتنذر أحداث الطيونة بأن تتحوّل «فرصة» لخصومه لمحاولة الانقضاض عليه.

المصدر: الراي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-10-17
01:30 | 2021-10-17
01:15 | 2021-10-17
02:15 | 2021-10-17
02:00 | 2021-10-17
01:31 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website