المجلس العدلي "سيف مصلت" على جعجع

علمت «الراي» الكويتية أن موضوع «حل حزب القوات اللبنانية » ليس أولوية في «بنك الأهداف»، وأن احالة قضية احداث الطيونة على المجلس العدلي ستتحوّل بمثابة «سيف مصلت» على رئيسه سمير جعجع للمرحلة المقبلة خصوصاً بعدما برز كأحد عناصر «التفلت» من حال الترويض التي حصلت لمجمل الواقع اللبناني وسجّل نقاطاً في الوضعية المسيحية وتنذر أحداث الطيونة بأن تتحوّل «فرصة» لخصومه لمحاولة الانقضاض عليه.



