لبنان

جلسة نيابية الثلاثاء والنقاش الانتخابي على ٣ نقاط

Lebanon 24
16-10-2021 | 23:17
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يعقد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء جلستين متتاليتين الاولى لانتخاب اللجان النيابية واعضاء في هيئة مكتب المجلس، والثانية لمناقشة قانون الانتخابات وعدد من التعديلات المطروحة عليه، وقانون الكوتا النسائية.
 
وكتبت " الديار" : وفقا لمصادر نيابية مطلعة فان نقاشا مطولا يتوقع ان يجري حول ثلاثة نقاط:
1- قضية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية.
2- موعد اجراء الانتخابات.
3- الكوتا النسائية.
 
ومع ان الكوتا النسائية تحظى بتأييد علني من معظم الكتل فان هذا الامر مستبعد اقراره بعد غد وربما اقرت صيغة لتأكيد تطبيق الكوتا في الانتخابات المقبلة.
 
وفي هذا المجال ايضا قالت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش لـ «الديار» ان موقفنا واضح من قانون الانتخاب فنحن مع القانون الحالي وما ينص عليه بالنسبة للمغتربين ونؤكد على مشاركتهم في العملية الانتخابية.
كذلك نحن مع اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل كما جاء في توصية اللجان المشتركة، وفي هذه الحال مع التعديلات في المهل على ضوء اقرار هذا الموعد.
 
اما بالنسبة للكوتا النسائية فان موقفنا معروف لجهة تأييد ودعم هذا القانون مع الاشارة الى ان الرئيس سعد الحريري كان السباق لاشراك المرأة في هذا الحق بغض النظر وقبل اقرار مثل هذا القانون.
المصدر: الديار
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