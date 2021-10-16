بعدما هربوا من مخفر رميش... إلقاء القبض على جميع السجناء الفارين

أفادت مندوبة "لبنان24" أنه وتحت امرة الرائد سمير حمزة في فصيلة بنت جبيل في الجنوب، تم إلقاء القبض على كافة الفارين من مخفر درك رميش جميعاً، حيث تم القبض على اثنين لبنانيين في بادئ الأمر، ومن ثم القبض على الإثنين الآخرين وهم من الجنسية السورية، وذلك بمساعي بين المواطنين والعسكريين في تلك المنطقة.