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لبنان
مزيد من الضحايا على طرقات لبنان!
Lebanon 24
17-10-2021
|
00:05
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أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط قتيل و6 جرحى في 6 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية.
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غرفة التحكم المروري
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