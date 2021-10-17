غسل أموال لمادورو وتمويل "حزب الله"... اللبناني أليكس صعب بقبضة أميركا

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن "جمهورية الرأس الأخضر" سلمت إلى الولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المتهم بالقيام بغسيل أموال لصالح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وأضافت الوزارة في بيان أن من المتوقع مثول صعب أمام محكمة في فلوريدا الاثنين 18 تشرين الاول.وعلى خلفية عملية التسليم، أعلنت السلطة الفنزويلية "تعليق مشاركتها" في الحوار مع المعارضة الذي كان مفترضا أن يتواصل الأحد في المكسيك.