لبنان

غسل أموال لمادورو وتمويل "حزب الله"... اللبناني أليكس صعب بقبضة أميركا

Lebanon 24
17-10-2021 | 00:18
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أعلنت وزارة العدل الأميركية أن "جمهورية الرأس الأخضر" سلمت إلى الولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المتهم بالقيام بغسيل أموال لصالح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضافت الوزارة في بيان أن من المتوقع مثول صعب أمام محكمة في فلوريدا الاثنين 18 تشرين الاول.

وعلى خلفية عملية التسليم، أعلنت السلطة الفنزويلية "تعليق مشاركتها" في الحوار مع المعارضة الذي كان مفترضا أن يتواصل الأحد في المكسيك.
 
وتتهم واشنطن، صعب المقرب من مادورو بغسيل أموال، وتتابع تحقيقات فيدرالية أميركية أنشطة معينة يقوم بها رجل الأعمال الكولومبي من أصل لبناني، ترتبط بعمليات تمويل لحزب الله.
 
من جهته، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن عملية تسليم صعب تمت.
 
المصدر: الحرة

لبنان

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