عون يضع نفسه بتصرّف القضاء 

يتردّد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سبق له أن أبدى إستعداده لوضع نفسه في تصرّف القضاء، سيعمد في الأيام المقبلة إلى إستدعاء المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، وذلك للإستماع إلى إفادته في ملف إنفجار المرفأ، وذلك كمخرج يُعمل عليه لسحب فتيل التفجير وتكريس مبدأ فصل السلطات والحؤول دون التدخلات السياسية في العمل القضائي.