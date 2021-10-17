جرحى عين الرمانة 

تبيّن أن الجرحى الذين سقطوا في إشكالات عين الرمانة ينتمون إلى مختلف الأحزاب المسيحية، ومن بينهم "التيار الوطني الحر"، وقد أصيب أربعة منه، فيما أصيب ثلاثة ينتمون إلى حزب الكتائب وإثنان ينتمون إلى حزب "القوات اللبنانية".