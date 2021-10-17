لبنان

نائب زحلاوي يتراجع وتباين بين"حليفين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2021 | 02:15
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في اطار التحضير للانتخابات النيابية، بدأت الاحزاب اجراء احصاءات داخلية لمعرفة حجم وقوة كل مرشح محتمل على لوائحها،  تمهيدا لتشكيل التحالفات واللوائح المشتركة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن استطلاعات رأي داخلية قام بها حزب مسيحي بارز  اظهرت ان نائبا عن قضاء زحلة فقد الكثير من قدرته الشعبية في الفترة الماضية وبات يشكل "ثقلا" على اللائحة.
اضافت المصادر "ان هذه الاستطلاعات لا تعني  وجود  قرار بإستبدال هذا النائب ، علما ان هناك الكثير من الوجوه الحزبية الجديدة بدأت تظهر على الساحة". 
في المقابل اشتد الخلاف بين نائبين حالي وسابق ينتميان الى حزب واحد وكانا يترشحان عادة في الدائرة الانتخابية ذاتها، وبات من الصعب جمعهما معا في اي معركة انتخابية. ويقول احدهما انه لم يعد يرغب بالترشح الى جانب زميله، او على الاقل هذا ما تسوقه اوساطه..

لبنان

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