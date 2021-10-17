"لا حياة لمن تنادي"تؤجج الحملة

إعتبر عدد من الناشطين في "التيار الوطني الحر" أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عندما ردّ على سؤال الإعلامي وليد عبود عن فحوى الإتصال بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوله "لا حياة لمن تنادي"، قد تخطّى بذلك الخطوط الحمر.

وعليه، فإن التعليمات قد أعطيت لـ "الجيوش الالكترونية" التابعة لـ"التيار" ببدء شنّ حملة واسعة النطاق على جعجع و"القوات اللبنانية" على قاعدة "العين بالعين والسن بالسن، والبادىء أظلم."