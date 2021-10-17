إيعاز بالتحضير لزيارة الى سوريا

اوعز رئيس حزب الى شخصية "قانونية جدلية" باجراء الاتصالات اللازمة لتحضير زيارةٍ رسمية له الى سوريا قبل الإنتخابات النيابية من أجل البحث في عدد من الملفات السياسية، منطلقا من اعتبار" أن هذه الزيارة سيكون لها إرتدادات إيجابية عليه شخصيا وعلى حزبه بعد عودة العلاقات السورية -العربية".