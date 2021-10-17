للمرة الثانية... سرقة كابلات التوتر المتوسط في هذه المنطقة

أفادت مندوبة لبنان 24 ان مجهولين اقدموا للمرة الثانية على التوالي في منطقة كفربنين منطقة البلانة على سرقة كابلات التوتر المتوسط بمسافة ٢٠٠ متر طول.

وتوجه اهالي المنطقة للأجهزة الامنية من مخابرات وفرع ومعلومات واستقصاء للعمل على توقف الفاعلين وإيقاف هذه السرقات المتكررة.