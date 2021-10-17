لبنان

قافلة "مازوت ايراني" الى الجنوب عبر راشيا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2021 | 04:45
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اظهر شريط فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبور قافلة صهاريج تنقل  المازوت الإيراني من سوريا الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية في البقاع. واظهر الشريط مواكبة أمن حزب الله للقافلة خلال  توجهها الى الجنوب عبر طريق البقاع الغربي -راشيا .
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