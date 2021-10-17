قافلة "مازوت ايراني" الى الجنوب عبر راشيا

اظهر شريط فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبور قافلة صهاريج تنقل المازوت الإيراني من سوريا الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية في البقاع. واظهر الشريط مواكبة أمن حزب الله للقافلة خلال توجهها الى الجنوب عبر طريق البقاع الغربي -راشيا .