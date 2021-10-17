لبنان

قائد الجيش الى الولايات المتحدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2021 | 05:15
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قائد الجيش العماد جوزيف عون ستكون له زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأميركية مطلع الشهر المقبل حيث سيجري  عدة لقاءات رسمية ويلقي كلمة  أمام الكونغرس.
 
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