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لبنان
قائد الجيش الى الولايات المتحدة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-10-2021
|
05:15
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قائد الجيش العماد جوزيف عون ستكون له زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأميركية مطلع الشهر المقبل حيث سيجري عدة لقاءات رسمية ويلقي كلمة أمام الكونغرس.
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خاص "لبنان 24"
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