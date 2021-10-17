كوارث الطيران تزداد لبنانياً.. هذا ما جرى مع الطائرة المنكوبة في حالات



لم يكن سقوط طائرة "السيسنا 172 "في البحر قبالة شاطئ حالات ومقتل كل من الكابتن علي حاج أحمد والتلميذة باسكال عبد الاحد أول حادث من نوعه في لبنان، بل ان أحداثاً كثيرة مشابهة وقعت على مرّ التاريخ، كان آخرها في الثامن من آب الماضي وأدى الى مقتل 3 أشخاص بعد ان فقد قائد الطائرة السيطرة عليها ما أدى الى اصطدامها بجبل غوسطا. ولكن هل المشكلة في الطائرة ام في القائد، ام أن نحساً أصاب هذا البلد لتكثر فيه المصائب والويلات؟



في جولة سريعة على طائرات "السيسنا 172"، وبحسب محرك ويكيبيديا، نجد ان تعريف هذه الطائرة، يشير الى طائرة خفيفة ذات أربعة مقاعد ومحرك واحد وعالية الجناحين وهي من فئة الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، من صناعة شركة سيسنا في الولايات المتحدة. طارت لأول مرة في عام 1955، ودخلت الخدمة في 1956، وما زالت في الخدمة حتى الآن. صنع منها 60,000 طائرة، وتم بناء اعداد من طائرة "سيسنا 172إس "أكثر من أي طائرة أخرى. وهذا الأمر ان دلّ على شيء فهو يدل على ان هذا النوع من الطائرات هو من الطراز الجيد الصنع.



ومن هنا ينطلق العميد المتقاعد أحمد تمساح ليؤكد في حديث لـ "لبنان 24" ان حوادث الطيران وبحسب التحقيقات، تعود في كثير من الاحيان، وبنسبة 90% الى خطأ بشري، فيما يحتل العطل التقني نسبة 10 %.

واذ رجّح تمساح أن يكون الخطأ البشري هو السبب الاساسي وراء سقوط الطائرة في البحر، شدد على أن أحداثاً كهذه لا يمكن أن تتكرر بهذه الطريقة، من دون ان يكون الخطأ البشري هو الاساس فيها، إضافة الى اعطال في الصيانة، أو نوع من الاستخفاف من قبل الطيار.



ولفت في هذا الاطار، الى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سترات النجاة لم يتم فتحها عند سقوط الطائرة، ما يعزز فرضية الخطأ البشري، ان لناحية سوء التقدير او الاعتزاز بالنفس، فاي خطأ صغير يرتكب قد يؤدي الى كوارث كبيرة كالتي حصلت، خصوصاً اذا لم يتمكن قائد الطائرة من السيطرة عليها، وهي تسقط.