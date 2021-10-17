لبنان

"سرقة طبية" بالدليل القاطع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2021 | 05:45
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روى أحد النواب أنه خضع لفحوص طبية بعد وعكةٍ صحية أُدخل على أثرها الى المستشفى ، ونتيجة هذه الفحوص طلب طبيبه منه  البقاء في المستشفى من أجل زرع بطارية لقلبه بكلفةٍ تصل الى ٢١ ألف دولار ، لكن أي جهة ضامنة وحتى صندوق تعاضد النواب لم يستطع تأمين تغطية كامل المبلغ . وفي نهاية المطاف مكث النائب ٥ أيام إضافية في المستشفى حتى وصلت إبنته من فرنسا مصطحبة معها البطارية فكانت تكلفة السفرة والبطارية ٦ آلاف يورو.
النائب المذكور قال انه  سيثير هذا الامر في الجلسة العامة لمجلس النواب ليفضح حجم السمسرات والعمولات بين شركات الأدوات الطبية والمستشفيات  والأطباء .

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