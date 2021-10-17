"سرقة طبية" بالدليل القاطع

روى أحد النواب أنه خضع لفحوص طبية بعد وعكةٍ صحية أُدخل على أثرها الى المستشفى ، ونتيجة هذه الفحوص طلب طبيبه منه البقاء في المستشفى من أجل زرع بطارية لقلبه بكلفةٍ تصل الى ٢١ ألف دولار ، لكن أي جهة ضامنة وحتى صندوق تعاضد النواب لم يستطع تأمين تغطية كامل المبلغ . وفي نهاية المطاف مكث النائب ٥ أيام إضافية في المستشفى حتى وصلت إبنته من فرنسا مصطحبة معها البطارية فكانت تكلفة السفرة والبطارية ٦ آلاف يورو.النائب المذكور قال انه سيثير هذا الامر في الجلسة العامة لمجلس النواب ليفضح حجم السمسرات والعمولات بين شركات الأدوات الطبية والمستشفيات والأطباء .