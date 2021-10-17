لبنان

وزير البيئة يكشف ما حصل في جلسة الحكومة الأخيرة!

Lebanon 24
17-10-2021 | 02:40
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اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين في حديث اذاعي، أن "ما حدث من يومين مؤشر خطير والسلم الأهلي يجب أن يكون من المسلّمات وعلى الجميع أن يعي خطورة ما يحدث وأن يعود إلى الهدوء وحصر الأمور بالنقاش السياسي مهما كان حاداً".
 
 
وأكد "اننا ذاهبون إلى الانتخابات بكل تأكيد والقوى الأمنية تقوم بدورها الآن بعد أحداث الطيونة والانتخابات ستكون تعبيراً ديمقراطياً عن مطالب الناس في 17 تشرين".
 
ولفت الى انه "بعد مطالعة الوزير محمد مرتضى في مجلس الوزراء حصل نقاش حادّ وهذا أمر طبيعي ولكنه نقاش قضائي ومكانه ليس مجلس الوزراء ويجب أن يكون هناك فصل بين السلطات".
 
وأشار الى ان "هذا الشهر كان منتجاً لناحية وضع كل وزير لخطّته في الوزارة للفترة المقبلة والأمور كانت سالكة وكان هناك تعاون بين الوزارات التي يوجد بينها ترابط في بعض الملفات".
المصدر: صوت كل لبنان
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