لبنان

إلى اللبنانيين هكذا سيكون الطقس... أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة

Lebanon 24
17-10-2021 | 03:19
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس متقلب وماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة المنخفض المتمركز غرب تركيا. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29)

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا مع احتمال حدوث عواصف رعدية وتنشط الرياح أحيانا، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
الاثنين: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة، بخاصة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة خفيفة مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئيا بالإجمال دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 26، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 24 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.
- الضغط الجوي: 764 ملليمترا زئبقا.
- ساعة شروق الشمس: 06,44. ساعة غروب الشمس: 18,02.
 
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