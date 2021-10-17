الراعي يستنكر أحداث الطيونة: الجيش أثبت أن المؤسسة الشرعية هي الأقوى

أكّد البطريرك الراعي على ضرورة تحرير القضاء من السياسة، مشدداً على "دعم استقلاليته وفقاً لمبدأ فصل السلطات"، وأضاف: "ما من أحد أعلى من القانون والقضاء الذي يجب أن يبقى مستقلاً".

وجاء كلام الراعي في عظة الأحد، إذ تطرّق خلالها إلى أحداث الطيونة، وقال: "في القلب غصة لما جرى الخميس الماضي، ونتقدم بالتعازي الحارة من عائلات الضحايا ونستنكر هذه الأحداث واستعمال الأسلحة بين أخوة الوطن الواحد".

وأردف: "لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز عشائرية على الطرقات". وأضاف: "ندعم دور الجيش وقد نجح في حصر مواقع الاشتباك وأظهر ان المؤسسة الشرعية أقوى من أي قوة أخرى".

ومع هذا، فقد شدد الراعي على أهميّة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقال: "أتوجه إلى شبيبة لبنان قائلاً: عبروا عن ارادتكم في الانتخابات المقبلة".













