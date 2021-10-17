حميه في القاهرة للمشاركة في مجلس وزراء النقل العرب

وصل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، صباح اليوم، الى القاهرة، للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب. وكان في استقباله مساعد وزير النقل المصري اللواء خالد حمدي.وأشار مكتبه الإعلامي في بيان، إلى أنه "من المنتظر أن يناقش في الاجتماع تفعيل التعاون المشترك بين كل الدول في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وإنشاء منصات إلكترونية للتعريف بمختلف قطاعات النقل في العالم العربي".