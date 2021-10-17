لبنان

وفد من مختاري عاليه يزور أبي المنى مهنئا

Lebanon 24
17-10-2021 | 04:38
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زار وفد من رابطة مختاري قضاء عاليه، يتقدمه رئيس الرابطة المختار زياد الأصفر، مأمور نفوس عاليه عماد ابي فراج، بيت الضيعة في شانيه لتهنئة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى.

ونوه الأصفر ب "الدور المتقدم للشيخ أبي المنى من ناحية نبذ الأحقاد والتعالي عن الجراح والتكامل في الإنسانية، وبالدور التوافقي أكان داخل طائفة الموحدين أو القضاء والوطن". وهنأ بلدة شانيه وقضاء عاليه ولبنان ب "هذه القامة الكبيرة المثقفة والواعدة".

بدوره نوه أبي فراج ب "الدور الراقي للشيخ أبي المنى، صاحب القلب المسامح الكبير". وشدد على "التعاون الدائم على كل الأصعدة لما فيه مصلحة الجميع".

ورد أبي المنى بكلمة نوه فيها بالدور الكبير الذي يؤديه المختار وبخاصة في الممارسة اليومية. وشدد على أهمية العيش المشترك، مستذكرا كلمة البابا الراحل بولس الثاني أن لبنان رسالة. ودعا إلى "التزام هذه الرسالة وهذا الوطن، والعمل على تثبيت العيش المشترك من خلال تفعيل التواصل مع فئات المجتمع كافة بمساعدة المختارين، كل من موقعه وعمله". وشكر الرابطة والمختارين، مؤكدا "التعاون لما فيه مصلحة الجبل والوطن".
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