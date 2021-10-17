لبنان

نصار: نعمل على تحديث القوانين التشريعية السياحية واللامركزية

Lebanon 24
17-10-2021 | 05:25
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 نظم اتحاد مؤسسات السياحة المستدامة والبيئية USEIL، وجمعية "درب الجبل اللبناني"، بالتنسيق مع بلديتي جبيل وبشعله، وبرعاية وزير السياحة وليد نصار وحضوره، يوما سياحيا لمناسبة اليوم العالمي للسياحة بعنوان "سياحة من أجل نمو شامل"، وقعت خلاله مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والاتحاد. 
وقال نصار: "أنا محظوظ لانني إبن مدينة جبيل التي تستحق الكثير، ورغم كل الظروف الأليمة التي مررنا بها من قبل وآخرها هذا الاسبوع لدينا إرادة قوية للعمل معا لإنقاذ الوضع بمسؤولية وحس وطني، فهناك أموال كثيرة استثمرت سابقا في القطاع السياحي مصدرها جمعيات محلية وعالمية ومن الخزينة اللبنانية، وعدد كبير من الخطط والمشاريع التي لم تنفذ"، سائلا "لماذا وصلنا الى الوضع الاقتصادي الحالي وكيف نهبت الأموال من دون أي تقدم في القطاع السياحي أو في اقتصاد لبنان".

أضاف: "نحن نتجه الى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، فهناك مشاريع في الادراج بحاجة لدمجها والاستفادة منها ايجابيا في الانماء السياحي، ونود العمل بشكل ننال فيه ثقة المواطن"، لافتا الى أنه "رغم كل الظروف التي مرت خلال السنتين الماضيتين نرى ان السياحة الداخلية في لبنان أرقامها عالية".

وتابع: "نحن نعمل على تحديث القوانين التشريعية السياحية الذي هو هدفنا على المدى الطويل، الى جانب اللامركزية الادارية السياحية، حيث نعمل على زيادة عدد مكاتبنا من 11 الى 30 مكتبا سياحيا في كل لبنان بالتعاون مع وزارة البيئة التي تهتم بالمحميات ووزارة الثقافة التي تهتم بالمواقع الاثرية، ووزارة الشباب والرياضة التي تعنى بالشباب عصب السياحة".

ثم جال الوزير نصار في السوق التجاري القديم في مدينة جبيل، واستقبل المشاركين بهذا اليوم في مكتب الإستعلامات السياحية التابع للوزارة في السوق التجاري القديم.


المصدر: الوكالة الوطنية
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