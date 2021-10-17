مسؤولة أممية: صدى مطالب الشعب اللبناني الداعية لحياة كريمة ما زال يتردد

غرّدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر "تويتر" قائلة: "بعد عامين من انتفاضة 17 تشرين الأول لا يزال صدى مطالب الشعب الداعية الى حياة كريمة ودولة في خدمة المواطنين والمزيد من الفرص والعدالة يتردد".