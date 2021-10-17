لبنان

مسؤولة أممية: صدى مطالب الشعب اللبناني الداعية لحياة كريمة ما زال يتردد

Lebanon 24
17-10-2021 | 05:35
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غرّدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر "تويتر" قائلة: "بعد عامين من انتفاضة 17 تشرين الأول لا يزال صدى مطالب الشعب الداعية الى حياة كريمة ودولة في خدمة المواطنين والمزيد من الفرص والعدالة يتردد".
 
 
 
 
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لبنان

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