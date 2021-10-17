لبنان

بيان من العائلة حول مقتل الشاب "حسام الدين داوود الميسي"... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
17-10-2021 | 05:34
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صدر عن آلـ "الميسي" وآلـ "النقوزي" البيان التالي:
 
( *الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون *)
ردا على الالتباسات  حول ظروف مقتل ولدنا حسام الدين داوود الميسي،
فاننا عائلتا الميسي والنقوزي الراضون بقضاء الله تعالى وقدره نؤكد أن ولدنا أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ اثناء فحص مسدس حربي.
وقد بادر زميله لنقله الى المستشفى وتسليم نفسه للقوى الأمنية.
وإننا اذ نضع هذا التوضيح أمام الرأي العام بياناً للحقيقة ومنعاً لأي استغلال لحادث الوفاة أو افتراض روايات لا حقيقة لها .
آملين رعاية مشاعر العائلة في مصابها ، شاكرين مواساتكم لنا .
كما و ندعو الله أن يتقبل ابننا في الأبرار وأن يلهمنا الصبر والاحتساب.
وإنا لله وإنا اليه راجعون .


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