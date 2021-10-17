لبنان

برّي عن ضحايا أحداث الطيونة: "أقمارٌ سبعة سقطوا غيلة وغدراً وقنصاً"

Lebanon 24
17-10-2021 | 05:44
A-
A+
Doc-P-875994-637700716027459047.jpg
Doc-P-875994-637700716027459047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقدمّ خلالها تعازيه من ذوي ضحايا أحداث الطيونة الذين قال "إنهم سقطوا غيلة وغدراً وقنصاً". 
وجاء في رسالة بري: "خير العزاء والتهنئة في آن .. حين تتعانق مواعيد الشهادة مع الولادة.. شهادة في سبيل الحق والحقيقة ..وولادة الحق والحقيقة.. شهادة من اجل العدل... وولادة العدل. إنّ خير التعزية والتبريك للبنانيين عامة والمسلمين خاصة و وللشهداء كل الشهداء من شهداء المرفأ الى شهادة اولئك الاقمار السبعة الذين سقطوا صبيحة الخميس الأسود غيلة وغدراً وقنصاً ، أن نستلهم من ذكرى مولد من أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى الهدى ونور الإيمان والتوحيد وأنقذ الامة من الذل والخضوع ونشر الامن والسلام وحكم بالعدل بين الناس فكان الرحمة الألهية للعالمين كل العالمين بأن نستلهم من ذكرى المولد النبوي الشريف كما من كل المناسبات الرسالية السماوية القيم وان نستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق وتحرراً من كل الاشكال العبودية والخضوع ، بذلك لن يضل أحدٌ سبيل الوطن وسبيل حفظ كرامة الانسان".
وختم: "في ذكرى المولد النبوي الشريف لفلسطين وللقدس بوابة الارض الى السماء وبوابه السماء الى الارض ومسرى الانبياء موعد نصرهما وتحريرهما دائماً وأبداً وعد المقاومين ووعد الانبياء".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2021-10-17
04:30 | 2021-10-17
08:40 | 2021-10-17
08:37 | 2021-10-17
08:28 | 2021-10-17
08:26 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website