برّي عن ضحايا أحداث الطيونة: "أقمارٌ سبعة سقطوا غيلة وغدراً وقنصاً"

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقدمّ خلالها تعازيه من ذوي ضحايا أحداث الطيونة الذين قال "إنهم سقطوا غيلة وغدراً وقنصاً".

وجاء في رسالة بري: "خير العزاء والتهنئة في آن .. حين تتعانق مواعيد الشهادة مع الولادة.. شهادة في سبيل الحق والحقيقة ..وولادة الحق والحقيقة.. شهادة من اجل العدل... وولادة العدل. إنّ خير التعزية والتبريك للبنانيين عامة والمسلمين خاصة و وللشهداء كل الشهداء من شهداء المرفأ الى شهادة اولئك الاقمار السبعة الذين سقطوا صبيحة الخميس الأسود غيلة وغدراً وقنصاً ، أن نستلهم من ذكرى مولد من أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى الهدى ونور الإيمان والتوحيد وأنقذ الامة من الذل والخضوع ونشر الامن والسلام وحكم بالعدل بين الناس فكان الرحمة الألهية للعالمين كل العالمين بأن نستلهم من ذكرى المولد النبوي الشريف كما من كل المناسبات الرسالية السماوية القيم وان نستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق وتحرراً من كل الاشكال العبودية والخضوع ، بذلك لن يضل أحدٌ سبيل الوطن وسبيل حفظ كرامة الانسان".

وختم: "في ذكرى المولد النبوي الشريف لفلسطين وللقدس بوابة الارض الى السماء وبوابه السماء الى الارض ومسرى الانبياء موعد نصرهما وتحريرهما دائماً وأبداً وعد المقاومين ووعد الانبياء".