بوشكيان في ذكرى حادجيان: وظف موسيقاه بخدمة القضية الأرمنية

- شارك وزير الصناعة جورج بوشكيان في إحياء ذكرى استشهاد اللبناني الأرمني كيفورك حادجيان العام الماضي في معارك إقليم ناغورني قره باغ، وذلك في احتفال أقامه حزب الطاشناق في عنجر، في حضور ممثلين للحزب والبلدية وشخصيات ومرجعيات دينية وسياسية وحزبية واجتماعية وتربوية وشبابية وكشفية. وأطلق اسم حادجيان على أحد الشوارع الرئيسية في عنجر.وألقى الوزير بوشكيان كلمة وجه فيها تعازيه الحارة إلى عائلة الفقيد، وإلى رفاقه الشباب المتأثرين باندفاعه والتزامه القضية الأرمنية. وقال: "وظف موسيقاه وألحانه وشعره بخدمة القضية، وقد أصبح معروفا ورمزا يحتذى به. كان لبنانيا بالصميم، ومتعلقا بجذوره الأرمنية."وختم: "الظلم والتعسف والقتل والتشريد الذي لحق بالشعب الأرمني منذ أكثر من مئة عام هو مرفوض، قانونيا وشعبيا وإنسانيا، ويحيي الأرمن ذكرى المجزرة الأرمنية سنويا لتذكير المجتمع الدولي بما حدث للأرمن من مآس، ولابقاء الأجيال الطالعة على بينة من وقوع هذه المجازر".