مجهولون يسرقون كابلات في كفربنين الضنية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الضنية، بإقدام مجهولين ليل أمس على سرقة حوالى 200 متر من كابلات شبكة التيار في بلدة كفربنين ـ الضنية، محلة البلانة، وحضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.وناشد الأهالي المعنيين والأجهزة الأمنية، التحري لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم، وبخاصة أن هذه هي المرة الثانية التي تسرق فيها الكابلات في المنطقة. وطالبوا بالعمل على إعادة مد خطوط للشبكة في أسرع وقت، من أجل إعادة التيار إلى البلدة بحسب الجدول المتبع للتقنين.