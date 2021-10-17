لبنان

مجهولون يسرقون كابلات في كفربنين الضنية

Lebanon 24
17-10-2021 | 06:07
A-
A+
Doc-P-875999-637700727246909835.jpg
Doc-P-875999-637700727246909835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الضنية، بإقدام مجهولين ليل أمس على سرقة حوالى 200 متر من كابلات شبكة التيار في بلدة كفربنين ـ الضنية، محلة البلانة، وحضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.

وناشد الأهالي المعنيين والأجهزة الأمنية، التحري لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم، وبخاصة أن هذه هي المرة الثانية التي تسرق فيها الكابلات في المنطقة. وطالبوا بالعمل على إعادة مد خطوط للشبكة في أسرع وقت، من أجل إعادة التيار إلى البلدة بحسب الجدول المتبع للتقنين.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2021-10-17
04:30 | 2021-10-17
08:40 | 2021-10-17
08:37 | 2021-10-17
08:28 | 2021-10-17
08:26 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website