فرعون: هل يعود اطمئنان الأهالي لأمن أولادهم في المدارس؟

غرد النائب والوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه في "تويتر": "تعازينا لعائلات ضحايا 14 تشرين والشفاء للجرحى. هل يعود اطمئنان الأهالي لأمن أولادهم في المدارس وماذا عن إسقاط الثقة باحترام حرمة البيوت والأحياء بين أبناء الوطن الواحد؟ من يعالج سرقة ودائعهم وكرامتهم؟ وهل يسقط الأمل بحقيقة الانفجار الذي مزق حياتهم؟"