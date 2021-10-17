لبنان

العتمة الشاملة حتمية... الا اذا!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2021 | 06:18
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قال رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة لـ "لبنان 24"  "ان ما قامت به وزارة الاقتصاد من تسطير مخالفات بحق أصحاب المولدات في بلونة هو امر غير منطقي وغير عادل. فأبناء المنطقة وأصحاب المولدات فيها متفقون على التسعيرة وعلى ساعات العمل، وبناء عليه يتجه أصحاب المولدات الى التوقف عن العمل في الأيام القليلة المقبلة".

ويؤكد سعادة "ان ما حصل في بلونة يمكن ان يحصل في اي منطقة أخرى، لذلك على وزارة الطاقة ان تعود إلى المنطق والحق، وان تتنبه للجداول التي تصدرها والا فالبلاد ستغرق فعلا في العتمة الشاملة. فنحن أصبحنا نعاني الأمرّين لتأمين مادة المازوت، وبصريح العبارة أصبحنا لا نملك القدرة المادية لشرائه".

وختم سعادة "غريبة هي هذه الدولة، فتحت سقفها هناك ابن جارية وابن ست، فلماذا حتى اليوم لم نشهد محاضر مخالفة الا بحق اصحاب المولدات دون سواهم من التجار واصحاب المحال؟"

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