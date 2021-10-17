بيتر جرمانوس: اتفاقية "مار مخايل" دفنت

غرّد القاضي بيتر جرمانوس عبر حسابه الخاص على "تويتر":

"غزوة الاشرفية في العام ٢٠٠٦ أخرجت الوجدان المسيحي من ١٤ آذار وفتحت أبواب إتفاقية مار مخايل على مصراعيها. غزوة عين الرمانة ٢٠٢١ أخرجت الوجدان المسيحي من ٨ آذار ودفنت إتفاقية مار مخايل"