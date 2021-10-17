اليكم حقيقة "الهيكل العظمي" الذي عثر عليه في صيدا

على اثر الحديث عن العثور على بقايا هيكل عظمي بالقرب من مقبرة صيدا الجديدة لفت النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الى انه وبحسب التحقيقات ما تم العثور عليه هو رجل بشرية مبتورة نتيجة عملية جراحية تم دفنها في المكان وانه يتم التواصل مع ادارات المستشفيات المجاورة للتأكد من انهم قاموا بدفن رجل بشرية مبتورة في المكان وان لا خلفيات وراء الحادثة .