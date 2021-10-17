لبنان

حراك المتعاقدين: لإنقاذ العام الدراسي

Lebanon 24
17-10-2021 | 06:43
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وجه "حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي"، نداء الى مسؤولي التفتيش المركزي والتربوي ناشدهم فيه "التدخل الفوري لوقف المجزرة التي تحدث في التعليم الرسمي نتيجة لجوء رابطة الثانوي ورئيسها المتقاعد غير الشرعي إلى أساليب ووسائل غير شرعية ومدمرة".

وشدد على أن "حقوق المعلم في الملاك والموظف مقدسة، وعلى رفض استعمال أساليب الفتك بالتعليم الرسمي الذي ضحينا من أجل إعلاء شأنه. وسأل: "هل يجوز أن يرهنوا العام الدراسي ومستقبل طلاب التعليم الرسمي وساعات المتعاقدين بمصالحهم الخاصة؟"

ودعا الى "فتح الثانويات وإفساح المجال للأولاد بالتعلم في الثانوية الرسمية لأننا لا نملك المال لتسجيلهم في المدارس الخاصة"، آملا "إعلان الثلثاء يوم عودة الروح إلى التعليم الثانوي الرسمي".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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