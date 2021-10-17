اشكال عائلي ومظاهر مسلحة... ما الذي حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تطوّر إشكال عائلي في بلدة وادي الجاموس في عكّار إلى إطلاق نار من أسلحة متوسطة وثقيلة مع ظهور مسلح في ارجاء المنطقة.

وعلم ان سبب الاشكال هو ثأر قديم.