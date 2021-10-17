لبنان

انتشار أمني كثيف في محيط قصر العدل

Lebanon 24
17-10-2021 | 07:30
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أفادت المعلومات عن تنفيذ القوى الأمنية انتشارا كثيفا في محيط قصر العدل في بيروت وذلك تحسبا لأي طارىء قد يرافق الحراك الذي سينطلق عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم احياء لذكرى "17 تشرين"
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قصر العدل

بيروت

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