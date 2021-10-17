انتشار أمني كثيف في محيط قصر العدل





أفادت المعلومات عن تنفيذ القوى الأمنية انتشارا كثيفا في محيط قصر العدل في بيروت وذلك تحسبا لأي طارىء قد يرافق الحراك الذي سينطلق عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم احياء لذكرى "17 تشرين"

