السيد: "مع هيك خلطة الشعب مش رح يرتاح"

غرّد النائب جميل السيّد على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "مع شعب غرائزي ما تعلّم شي من مآسيه، وبأوّل كوع، بيرجع بيصطفّ متل الغنم، ومع تركيبة أشخاص حاكمين وقوى سياسيّة مستعدين يحرقوا حرش كرمال يولّعوا سيكارة".وأضاف: مع هيك خلطة، لا هيك شعب رح يرتاح، ولا هيك بلد رح يعيش، ولا هيك دولة بحياتها رح توقف على إجريها!".وختم: "ما نلوم حدا، نحنا المرض المُزمِن…".