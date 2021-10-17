لبنان

من "جمعية المصارف".. توضيحٌ بشأن علاقتها ببنك بيروت

Lebanon 24
17-10-2021 | 07:40
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أوضحت مصادر جمعية المصارف، أن "هناك فصلاً كاملاً بين جمعية المصارف التي يترأسها سليم صفير وبين بنك بيروت الذي يرأس صفير مجلس إدارته والذي لديه مجلس إدارة منفصل"، وأضافت: "لا علاقة لبنك بيروت بالجمعية، فهو عضو فيها كأي مصرف آخر". 
ووفقاً لقناة الـ"LBCI"، فقد أوضحت المصادر أنه "بعد تحطيم مقرها الرئيسي في بيروت، باتت الجمعية تعقد اجتماعاتها في إدارات مصارف مختلفة". 
يُشار إلى أن خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنّ "جمعية المصارف ستنقل مكتبها من بنك بيروت في وسط بيروت إلى محيط المجلس النيابي". 
 
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