لبنان

الفقر في لبنان يتزايد.. مسؤولة في الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
17-10-2021 | 07:58
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قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي أنّ "معدلات الفقر في لبنان تتزايد بشكل ملحوظ خصوصاً أن الأزمات المتداخلة في البلاد تقوض مستويات الناس المعيشية".
وأكدت رشدي أنه "لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات بأقصى سرعة ممكنة لضمان تعافي لبنان، وبالتالي وضع حد لمآسي الناس ومصاعبهم وإعادة آمل وأحلام الشباب في غدٍ أفضل وسلمي".
وفي سلسلة تغريدات لها عبر "تويتر"، قالت رشدي: "الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم عملية الإصلاح والتعافي بناءً على رؤية وطنية واضحة تركز على الناس أولا وعلى إرادة سياسية قوية تضمن الاستثمار في رأسمال لبنان البشري الذي من شأنه أن يساعد في القضاء على الفقر وإعادة البلاد إلى مسار التنمية المستدامة".
ومع هذا، فقد رأت رشدي أن "اليوم الدولي للقضاء على الفقر هو تذكير صارخ  بضرورة التركيز على الناس أولاً وتنفيذ الإصلاحات العاجلة بما فيها سياسات الحماية الاجتماعية. هذه هي الخطوة الأولى نحو بناء لبنان بشكل أفضل".
 







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