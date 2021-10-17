لبنان

"كورونا" مستمر... ماذا عن أرقام اليوم؟

Lebanon 24
17-10-2021 | 07:58
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل  554 اصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة لليوم الأحد 17 تشرين الأول 2021.
 
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