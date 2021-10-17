لبنان

بلدية الغازية تناشد الأهالي التعاون للمحافظة على النظافة

Lebanon 24
17-10-2021 | 08:26
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 ناشدت بلدية الغازية، في بيان اليوم الأهالي، التعاون معها للمحافظة على نظافة الشوارع وعدم إلقاء النفايات خارج المستوعبات، والاقتصاد باستعمال المياه والمساعدة قدر الإمكان بأي عمل أو فكرة للمحافظة على البيئة، وذلك "انطلاقا من الواقع الذي وصلنا اليه ونظرا إلى الوضع المأسوي الذي تعيشه المؤسسات الرسمية".

وقالت: "نتيجة تلاشي أجور العمال وعدم قدرة البلدية على زيادة الأجور، ترك قسم كبير من عمال البلدية العمل رغم محاولاتنا المستمرة العمل على زيادة الأجور. وعدم تمكن شركة NTCC لجمع النفايات من القيام بعملها بشكل كامل من خلال المتعهد لما للشركة من مستحقات على الدولة، أدى الى عدم تمكن الشركة من دفع مستحقات المتعهد، وبخاصة أن العقود مع الدولة لم تتعدل بعد، رغم الفرق الشاسع بأسعار المحروقات وأجور العمال، وقامت البلدية، بالتعاون مع شركة NTCC، بتقديم المازوت لسيارات الشركة طيلة فترة الصيف لتضمن جمع النفايات من البلدة".

ولفتت إلى عدم تمكن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من القيام بواجباتها، والنقص الهائل بسيولة البلدية بسبب هبوط سعر صرف الليرة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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