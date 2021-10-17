اليكم نتائج فحوص رحلات وصلت الى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 11 و12 13 و14 و15 تشرين الأول 2021.وجاءت نتائج 11-10-2021 كالتالي:1- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)2- رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)3- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)4- رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 211 (جميعها سلبية)5- رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (حالتان إيجابيتان)6- رحلة برلين: شركة SR رقم 1570 (حالة واحدة إيجابية)7- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)8- رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)9- رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة واحدة إيجابية)10- رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)11- رحلة زيورتش: شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)12- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)13- رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)14- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)15- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)16- رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)17- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)18- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)19- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)20- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة واحدة إيجابية)21- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)22- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)23- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)24- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)25- رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)26- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)27- رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)28- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)29- رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)30- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)31- رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)32- رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالة واحدة إيجابية)33- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)34- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)35- رحلة مينسك: شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)36- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)37- رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)38- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)39- رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)40- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)41- رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (حالة واحدة إيجابية)42- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)43- رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)44- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)45- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)46- رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (حالتان إيجابيتان)47- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)48- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)49- رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)50- رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)51- رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)52- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)53- رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)54- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (أربع حالات إيجابية)55- رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)56- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)57- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)58- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)59- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)60- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)61- رحلة دبي: شركة MEA رقم 409 (جميعها سلبية)62- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)63- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)وجات نتائج 12-10-2021 كالتالي:1- رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)2- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)3- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)4- رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)5- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)6- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)7- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 756 (حالة واحدة إيجابية)8- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)9- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)10- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة واحدة إيجابية)11- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)12- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)13- رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)14- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (سبع حالات إيجابية)15- رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)16- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)17- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)18- رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)19- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)20- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)21- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)22- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)23- رحلة برلين: شركة SR رقم 221 (جميعها سلبية)24- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)25- رحلة دوسلدورف: شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)26- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)27- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)28- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)29- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)30- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)31- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)32- رحلة أبوظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)33- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)34- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة واحدة إيجابية)35- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)36- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)37- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)38- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)39- رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)40- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)41- رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)42- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)43- رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)44- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ست حالات إيجابية)وجاءت نتائج 13-10-2021 كالتالي:1- رحلة هانوفر: شركة SR رقم 300 (جميعها سلبية)2- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)3- رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)4- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)5- رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)6- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)7- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)8- رحلة حلب: شركة 6Q رقم 218 (جميعها سلبية)9- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)10- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)11- رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)12- رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)13- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)14- رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)15- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)16- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)17- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)18- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)19- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)20- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)21- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)22- رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)23- رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)24- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)25- رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)26- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة إيجابية)27- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)28- رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)29- رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (حالة واحدة إيجابية)30- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)31- رحلة دبي: الشركة الأماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية)32- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)33- رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)34- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)35- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)36- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة واحدة إيجابية)37- رحلة طهران: الشركة الإيرانية رقم 661 (حالة واحدة إيجابية)38- رحلة الكويت: شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)39- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)40- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)41- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)42- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)43- رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)44- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حال واحدة إيجابية)45- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (حالة واحدة إيجابية)وجاءت نتائج 14-10-2021 كالتالي:1- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)2- رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)3- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)4- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)5- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)6- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)7- رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)8- رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (حالة واحدة إيجابية)9- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 756 (حالتان إيجابيتان)10- رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)11- رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)12- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)13- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة واحدة إيجابية)14- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)15- رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)16- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)17- رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)18- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)19- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)20- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)21- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)22- رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)23- رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)24- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)25- رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)26- رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (حالة واحدة إيجابية)27- رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)28- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)29- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة واحدة إيجابية)30- رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)31- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)32- رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)33- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)34- رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)35- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية)36- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)37- رحلة كييف: شركة BAY رقم 782 (حالتان إيجابيتان)38- رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)39- رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)40- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)41- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)42- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)43- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)44- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)45- رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)46- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)47- رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)48- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة واحدة إيجابية)49- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)50- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)51- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)52- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)53- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)54- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة واحدة إيجابية)55- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)56- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)57- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)58- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)59- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)60- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)61- رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)62- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)63- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)64- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 15-10-2021 كالتالي:1- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)2- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة إيجابية)3- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)4- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)5- رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)6- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)7- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)8- رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)9- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة واحدة إيجابية)10- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)11- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)12- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)13- رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)14- رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (حالة واحدة إيجابية)15- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)16- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)17- رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)18- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)19- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)20- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)21- رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)22- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالة واحدة إيجابية)23- رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)24- رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)25- رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)26- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)27- رحلة دوسلدورف: شركة DE رقم 868 (حالة واحدة إيجابية)28- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)29- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)30- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)31- رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)32- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)33- رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)34- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)35- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة إيجابية)36- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)37- رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)38- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)39- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)40- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)41- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)42- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)43- رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)44- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)45- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة واحدة إيجابية)46- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)47- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (حالتان إيجابيتان)48- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)49- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة واحدة إيجابية)