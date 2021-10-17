لبنان

وتبقى بيروت "حلوة الحلوات" (صورة)

Lebanon 24
17-10-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-876051-637700833309738901.jpg
Doc-P-876051-637700833309738901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
نشرت "اليازا" عبر صفحتها على "تويتر" صورة للكورنيش البحري في بيروت يظهر فيها قوس القزح على امتداد الكورنيش بعد الامطار الغزيرة التي تساقطت لوقت قليل.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سفير بريطانيا في بيروت: الاصلاحات في لبنان مُتأخرة
lebanon 24
17/10/2021 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البريطاني في بيروت: الأزمة الاقتصادية في لبنان تتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية
lebanon 24
17/10/2021 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
143 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت بين 9 و15 تشرين الأول
lebanon 24
17/10/2021 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم نتائج فحوص رحلات وصلت الى بيروت
lebanon 24
17/10/2021 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

بيروت

اليازا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2021-10-17
11:08 | 2021-10-17
10:55 | 2021-10-17
10:39 | 2021-10-17
10:38 | 2021-10-17
09:52 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website