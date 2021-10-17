لبنان

انقلاب شاحنة في بشامون (صور)

Lebanon 24
17-10-2021 | 09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب شاحنة  في منطقة بشامون مقابل محطة "توتال"، بسبب تساقط الأمطار.
 
 
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شاحنة

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