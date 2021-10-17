انقطاع شبكة الاتصالات MTC وALFA عن العمل في هذه المناطق

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل عن انقطاع شبكة الاتصالات Mtc وAlfA عن العمل منذ أكثر من ساعتين عن مدينة الهرمل والقضاء، ولم تعرف الاسباب بعد.