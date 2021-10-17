لبنان

انقطاع شبكة الاتصالات MTC وALFA عن العمل في هذه المناطق

Lebanon 24
17-10-2021 | 09:14
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل عن انقطاع شبكة الاتصالات Mtc وAlfA عن العمل منذ أكثر من ساعتين عن مدينة الهرمل والقضاء، ولم تعرف الاسباب بعد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الهرمل

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