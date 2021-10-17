الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض موكب وزير الزراعة والثقافة السابق عباس مرتضى لاعتداء من قبل شقيق والد الشهيد "حسن مشيك" واولاده، الذين ورفضوا تأديته واجب العزاء.ووفقا للمعلومات فان الاعتداء ناتج عن اشكال شخصي بين الطرفين، اذ ان مرتضى كان قد أقصى ابنة المعتدي عن أحد المشاريع التي كانت تتولاها في وزارة الزراعة.وعلم "لبنان 24" ان والد الشهيد لم يعترض على تأدية مرتضى واجب العزاء.