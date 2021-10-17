لبنان

اضاءة شعلة ثورة 17 تشرين (صور)

Lebanon 24
17-10-2021 | 10:55
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انطلقت ولمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 17 تشرين، مسيرات تحت عنوان "استعادة الدولة لتقديم لبنان الجديد"، من قصر العدل والكرنتينا وساحة ساسين باتجاه ساحة الشهداء رافعة الاعلام اللبنانية واللافتات ومن بينها: "القرار للشعب باستعادة الوطن وبناء الدولة"، مطالبة ب "قضاء نزيه وبحلول للازمة المعيشية والاقتصادية وبانتخابات نزيهة".
 
وعمل المحتجون على اضاءة شعلة ثورة 17 تشرين من قبل مجموعات الثورة في الذكرى السنوية الثانية. 
 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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