اضاءة شعلة ثورة 17 تشرين (صور)

انطلقت ولمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 17 تشرين، مسيرات تحت عنوان "استعادة الدولة لتقديم لبنان الجديد"، من قصر العدل والكرنتينا وساحة ساسين باتجاه ساحة الشهداء رافعة الاعلام اللبنانية واللافتات ومن بينها: "القرار للشعب باستعادة الوطن وبناء الدولة"، مطالبة ب "قضاء نزيه وبحلول للازمة المعيشية والاقتصادية وبانتخابات نزيهة".

وعمل المحتجون على اضاءة شعلة ثورة 17 تشرين من قبل مجموعات الثورة في الذكرى السنوية الثانية.