حرائق بالجملة في عكار.. اليكم التفاصيل

إندلع حريق في جبل الشيخ "عبد الوهاب" في بلدة برقايل في عكّار وساهمت سُرعة الرياح بتمدد ألسِنة النيران بشكل سريع وإلتهمت مساحة واسعة من أشجار الصنوبر والأعشاب والأشجار الحرجية.كما و إندلع حريق آخر بين بلدتي مجدلا وبرقايل داخل أرض مليئة بأشجار الزيتون وقد إرتفع الدخان في سماء البلدة وقد سارعت فرق الدفاع الى المكان وتعمل على اخماد النيران قبل تمددها إلى المنازل المجاورة لها.من جهة أخرى ، تجدد النيران في أحراج بلدة عيّات قربَ محمية عصام فارس وقد ساهمت النيران بإلتهام عدد من أشجار الصنوبر والسنديان بعد أن تمكن عدد من المتطوعين والدفاع المدني من إخمادها للمرة السابعة على التوالي.و طالبَ الأهالي، إتحاد بلديات الجومة بفتح تحقيق بالحادث و معرفة ملابسات الحريق.